Quem pode substituir Wesley? Lateral sofre lesão e tem chance de ser cortado

Lateral (2) sofreu lesão na virilha. KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Brasil venceu o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no último amistoso antes da Copa do Mundo. A má notícia ficou por conta da situação do lateral Wesley, que deixou a partida com suspeita de uma lesão na virilha.

O jogador da Roma levou a mão à região e pediu substituição. Danilo entrou em seu lugar. No banco, Wesley chorou enquanto recebia atendimento da equipe médica.

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Prováveis substitutos

Wesley fará exames para entender a gravidade da lesão. A comissão técnica tem até a véspera da estreia, sexta-feira (12 de junho), para cortar o atleta, caso seja necessário.

Além de Wesley, a lista de laterais pré-convocados por Carlo Ancelotti para a Copa inclui os nomes de Vitinho, 26 anos, do Botafogo, e Paulo Henrique, 29 anos, do Vasco.