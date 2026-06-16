Quem é o goleiro da França que nasceu a menos de 200 km do Brasil

Titular da França na estreia da equipe na Copa do Mundo contra Senegal, Mike Maignan por muito pouco não é brasileiro. O goleiro nasceu em Caiena, capital da Guiana Francesa, território ultramarino francês na América do Sul.
Curiosamente, a capital franco-guianense está a apenas 198 quilômetros, por estrada, de Oiapoque, cidade do Amapá, no extremo norte do Brasil.
Maignan disputa sua primeira Copa do Mundo. Antes, foi goleiro titular da França na Eurocopa de 2022, quando os franceses foram eliminados pela Espanha na semifinal.
Pelos clubes, foi revelado pelo Paris Saint-Germain, transferiu-se para o Lille e chegou ao Milan, onde é titular indiscutível desde 2021. Já são 204 partidas com a camisa do clube.
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