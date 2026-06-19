Quem é maior, Pelé ou Messi? Declaração atribuída a Ronaldo Fenômeno gera debate 

Nos últimos dias, em meio a Copa do Mundo, circulou na internet uma suposta declaração de Ronaldo Fenômeno de que Messi teria atingido o status de melhor jogador de todos os tempos, superando Pelé.

Atual campeão mundial, o argentino marcou três gols na estreia da Argentina na Copa do Mundo, na terça-feira (16) e igualou o recorde de Klose, se tornando o maior goleador da história dos Mundiais.

Acontece que o pentacampeão brasileiro jamais fez essa afirmação. Ao site ge.globo, a assessoria de Ronaldo negou que o jogador tenha dado entrevista ao jornal espanhol Mundo Desportivo, que veiculou a frase.

Messi ultrapassou o próprio Ronaldo, que era o vice-líder na artilharia em Copas, com 15 gols. Em seu perfil no Instagram, o ex-centroavante reconheceu feito do craque argentino e afirmou que "recordes existem para serem quebrados":

— Para os deuses do futebol, é uma estatística com selo o fato dele passar todo mundo. Se tem alguém que merece passar e ter esse título de artilheiro de todas as Copas, de todos os tempos, acho que o Messi é o cara perfeito para estar ali.

Pelé x Messi

Argentino se tornou maior artilheiro dos Mundiais. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Fato é que a marca atingida por Messi levantou o debate sobre quem ocupa o posto de maior jogador de futebol da história. Quem defende que o argentino superou Pelé tem outra estatística ao seu lado: o número de participações em gols. Messi destronou o brasileiro, com 24 a 21.

Contudo, os números precisam ser analisados por completo. Pelé jogou 13 partidas a menos, o que significa 1.060 minutos que Messi teve a mais para alcançar essa marca.

Mas quando se trata de taças, a história de Pelé é imbatível. O único jogador tricampeão mundo, sendo decisivo em sua primeira Copa, aos 17 anos. Para alguns, este é o único número que realmente importa. Sem falar em número de gols na carreira: 1.283 x 915.

Por isso, levamos o questionamento aos colunistas de Zero Hora: quem é maior no futebol, Pelé ou Messi? Confira as respostas no vídeo acima.

Pelé é o único tricampeão em Copas. X @CONMEBOL / Reprodução

Números em Copas

Pelé

1958 - 6 gols em 4 jogos

- 6 gols em 4 jogos 1962 - 1 gol em 2 jogos

- 1 gol em 2 jogos 1966 - 1 gol em 2 jogos

- 1 gol em 2 jogos 1970 - 4 gols em 6 jogos

- 4 gols em 6 jogos 12 gols e 9 assistências em 14 jogos

1.260 minutos (1 gol a cada 105 minutos), média de 0,85 gols

Messi

2006 - 1 gol em 3 jogos (2 saindo do banco)

- 1 gol em 3 jogos (2 saindo do banco) 2010 - 5 jogos

- 5 jogos 2014 - 4 gols em 7 jogos

- 4 gols em 7 jogos 2018 - 1 gol em 4 jogos

- 1 gol em 4 jogos 2022 - 7 gols em 7 jogos

- 7 gols em 7 jogos 2026 - 3 gols em 1 jogo

- 3 gols em 1 jogo 16 gols e 8 assistências em 27 jogos

2.320 minutos (1 gol a cada 145 minutos), média de 0,59 gols

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