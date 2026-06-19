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Quem é maior, Pelé ou Messi? Declaração atribuída a Ronaldo Fenômeno gera debate 

Assessoria do ex-centroavante diz que é falsa afirmação veiculada em jornal espanhol

Zero Hora

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