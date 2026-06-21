Quem é Kevin Pina, autor do primeiro gol de Cabo Verde em Copa do Mundo

Kevin Pina marcou um golaço de falta. CHANDAN KHANNA / AFP

Depois do goleiro Vozinha fazer história por Cabo Verde na primeira rodada da Copa do Mundo, chegou a vez de o volante Kevin Pina colocar o seu nome na primeira participação do país em Copas do Mundo. Foi dele o primeiro gol da seleção na história dos Mundiais.

Contra o Uruguai, neste domingo (21), o jogador do Krasnodar, da Rússia, abriu o placar. Em falta cobrada na intermediária, o jogador viu a barreira formada por dois jogadores abrir. Muslera não pôde fazer nada, a não ser buscar a bola no fundo das redes.

Aos 29 anos, Kevin Pina vive o melhor momento da carreira. Formado no Oliveirense, de Portugal, ele passou por outros dois clubes de menor expressão do país até chegar no Chaves, em 2019. No Krasnodar ele está desde 2022 e soma mais de 100 jogos.

Nascido em Praia, capital e maior cidade de Cabo Verde, o volante foi convocado pela primeira vez para a seleção em 2022. Desde então, disputou 33 partidas e marcou quatro gols, contando o anotado contra o Uruguai.