Quem é Folarin Balogun, autor de dois gols dos Estados Unidos contra o Paraguai

Folarin Balogun balançou as redes duas vezes contra o Paraguai. Frederic J. BROWN / AFP

A estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2026 saiu melhor que a encomenda. Os anfitriões golearam o Paraguai por 4 a 1 no SoFi Stadium, em Los Angeles. Dos quatro gols dos EUA, dois foram marcados por Folarin Balogun — artilheiro do Mundial até o momento.

O atacante de 24 anos defende o Monaco desde agosto de 2023. Antes, passou por Arsenal, Middlesbrough e pelo Stade Reims, da França. Na última temporada pelo Monaco, marcou 19 gols e deu quatro assistências em 43 jogos.

Nascido em Nova York, Balogun é filho de nigerianos e cresceu no Reino Unido, para onde sua família se mudou quando ele tinha um mês de idade. Elegível para as seleções dos três países, o atacante defendeu a Inglaterra nas categorias de base.

Em 2023, recebeu permissão da Fifa para jogar pelos Estados Unidos e fez sua primeira partida em 1º de junho, na Liga das Nações da Concacaf. Pela seleção norte-americana, tem 11 gols em 28 partidas.

Como foi o nascimento de Balogun

O nascimento de Balogun nos Estados tem uma história curiosa por trás. Segundo o jornal inglês The Guardian, ele estava no ventre da mãe nigeriana quando ela visitou Nova York durante as férias. A viagem de volta não aconteceu, pois a companhia aérea se recusou a permitir seu embarque devido à proximidade do parto. Assim, Balogun nasceu nos Estados Unidos e, depois, mudou-se para Londres.

Veja gols de Balogun no campeonato francês:



