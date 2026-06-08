Quem deve ser o atacante titular do Brasil na estreia da Copa? Vote na enquete

A Seleção Brasileira segue a preparação para a estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Para o duelo, pairam algumas dúvidas sobre o time titular. No comando do ataque, Endrick, Matheus Cunha e Igor Thiago brigam pela vaga.
Matheus Cunha e Igor Thiago são os únicos entre os três que começaram uma partida nos amistosos preparatórios. Cunha foi o titular no primeiro tempo contra o Panamá, enquanto Igor Thiago iniciou entre os 11 contra o Egito.
Endrick é o único que não acumula minutos desde o início nos amistosos, mas entrou no segundo tempo contra o Egito e foi o responsável pelo gol da vitória de 2 a 1.
Igor Thiago também balançou as redes contra o Panamá. Matheus Cunha passou em branco nas duas partidas antes da Copa do Mundo.
Diante disso, ZH pergunta: quem deve ser o atacante titular do Brasil na estreia da Copa do Mundo? Responda abaixo.
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