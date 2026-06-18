Quem decepcionou, quem surpreendeu e quem confirmou favoritismo na primeira rodada da Copa do Mundo

Portugal de Cristiano Ronaldo só empatou, Suécia atropelou, e Mbappe foi protagonista com a França. Montagem sobre fotos / AFP

Terminou já na madrugada desta quinta-feira (17) a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Foram 24 jogos, com Uzbequistão 1x3 Colômbia fechando as estreias das 48 seleções.

Ainda é cedo para dizer quem se credencia ou não às fases finais. Ou mesmo para a classificação, já que até os melhores terceiros avançam. Mas já é possível fazer uma análise da primeira rodada. Veja abaixo quem foi bem e quem ficou devendo.

Quem decepcionou

Turquia

De volta a uma Copa do Mundo depois do terceiro lugar em 2002, a Turquia aposta em uma geração talentosa, com os meia-atacantes Arda Guller, do Real Madrid, e Kenan Yildiz, da Juventus, como esperanças. Mas, na primeira rodada, levou 2 a 0 da Austrália em uma das zebras da primeira rodada.

Espanha

Espanha parou no goleiro Vozinha. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Espanha trocou 800 passes e chutou 27 vezes no jogo contra Cabo Verde. Mas parou no goleiro Vozinha, sensação da primeira rodada. O 0 a 0 repercutiu mal para uma das favoritas ao título da Copa do Mundo.

Portugal

Cristiano Ronaldo teve estreia apagada. Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Península Ibérica fez uma primeira rodada para esquecer. Assim como a Espanha, Portugal apresentou pouco senso de urgência. Fez o gol cedo, parou de jogar e tomou o empate contra a República Democrática do Congo, que não jogava uma Copa do Mundo há 52 anos.

Quem surpreendeu

Estados Unidos

Dos três países-sede da Copa, foi o que melhor jogou futebol na primeira rodada. Na boa atuação do meia do Milan, Pulisic, e no faro de gol de Balogun, do Monaco, os Estados Unidos atropelou Paraguai 4 a 1.

Costa do Marfim

Diallo recebeu para a Costa do Marfim. Mauro Pimentel / AFP

A Costa do Marfim fez um dos melhores jogos da Copa do Mundo, apesar do placar mínimo. Venceu Equador por 1 a 0 em um jogo de muita imposição física e chances criadas de lado a lado. No fim, Amad Diallo, do Manchester United, resolveu a parada para os africanos.

Suécia

Suécos venceram os os tunisianos por 5 a 1. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

A Suécia fez valer o rótulo de ter uma das melhores duplas de ataque da Copa do Mundo. Com Gyokeres (do Arsenal) e Isak (do Liverpool), a seleção da Escandinávia deixou uma ótima impressão ao fazer 5 a 1 na Tunísia.

Quem confirmou

França

Os franceses tinham pela frente um adversário complicado. Em um jogo muito físico com Senegal, contou com o talento de seus principais craques, Olise (do Bayern de Munique) e Mbappé (do Real Madrid), para destravar a partida e convencer na estreia.

Argentina

Messi decidiu para a Argentina. Roberto SCHMIDT / AFP

O talento de Lionel Messi resolveu de novo. O camisa 10 anotou seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo, chegou aos 16 gols na história, e igualou o recorde dos Mundiais, na vitória de 3 a 0 da atual campeã.

Alemanha

Alemanha atropelou Curaçao na estreia. Foto por LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Depois de duas eliminações consecutivas na primeira fase (2018 e 2022), a campeã do Mundo de 2014 chegou disposta a mudar a história. E apresentou boas credenciais para isso: repetiu o 7 a 1 aplicado no Brasil, desta vez com Curaçao como vítima.