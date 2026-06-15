"Queda mundial" e "um verdadeiro fiasco": como os jornais da Espanha avaliaram o jogo contra Cabo Verde

A primeira zebra da Copa do Mundo demorou apenas cinco dias para aparecer. Uma das favoritas ao título do Mundial, a Espanha sucumbiu ao goleiro Vozinha, de Cabo Verde, e ficou no 0 a 0 com a seleção africana.
Os principais veículos de comunicação espanhóis repercutiram o resultado frustrante na estreia da Fúria no Mundial.
O Marca classificou o 0 a 0 como "Bajonazo Mundial" ("Queda Mundial", em tradução livre do espanhol).
"Drama. A Espanha não conseguiu marcar contra Cabo Verde na estreia, complicando suas chances na fase de grupos... e deixando uma péssima impressão. Um jogo ruim, uma estratégia ruim, uma reação tardia... e muitas dúvidas. Há espaço para melhorias, há tempo e espaço para uma reviravolta... mas, sinceramente, este foi um verdadeiro fiasco", escreveu o jornal.
O técnico Luis de La Fuente optou por deixar Lamine Yamal no banco de reservas. A estrela do Barcelona recuperou-se de lesão há pouco tempo e não estava 100%. Ainda assim, passou 90 minutos sem marcar contra Cabo Verde. O As, também da Espanha, definiu como um "petardazo", expressão utilizada na língua espanhol como algo "de baixa qualidade ou defeituoso".
O Mundo Deportivo, de Barcelona, também repercutiu o 0 a 0 em Atlanta.
"A Espanha decepcionou ao não conseguir superar o empate sem gols contra Cabo Verde, que se defendeu com unhas e dentes em sua primeira partida em Copas do Mundo", escreveu o jornal catalão.
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