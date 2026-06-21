Quebra de ritmo, dinheiro e "americanização do futebol": como as pausas para a hidratação mudam as partidas da Copa do Mundo

Deschamps não se mostrou animado com as pausas. FRANCK FIFE / AFP

Não é mais 45 minutos para cada lado e os acréscimos. O futebol na Copa do Mundo é dividido em quatro tempos. E isso está cada vez mais claro. A pausa para hidratação mudou o transcorrer das partidas.

Antes de apresentar os efeitos diretos no jogo, é necessário explicar essa mudança. Primeiro pela versão oficial.

No Mundial de Clubes de 2025, os participantes se queixaram do calor extremo, e houve inclusive riscos à saúde. Segundo fisiologistas consultados para implementar a nova norma, um atleta pode perder até dois litros de líquidos por hora e nenhum deles consegue repor durante o jogo. Perder apenas 2% dos líquidos já causa impacto na performance. Desidratação severa pode aumentar os riscos.

Para manter o que considera o equilíbrio na disputa, a Fifa obrigou que todas as 104 partidas tivessem a paralisação. Mesmo nos estádios fechados. Mesmo nos lugares climatizados. Mesmo se eventualmente a temperatura estiver amena. É regra.

A versão extraoficial é de que a paralisação foi, acima de tudo, comercial. São três minutos para vender patrocínios. A emissora que transmite as partidas em língua inglesa nos EUA cobra US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) por 30 segundos de inserção. As patrocinadoras da Copa do Mundo têm prioridade na aquisição.

Um novo jogo

Versões apresentadas, hora de analisar o impacto.

Um estudo feito pela Opta, uma das maiores agências de estatísticas esportivas do mundo, provou: o jogo é outro depois da parada. Nos 24 primeiros confrontos da Copa, foram mais gols marcados, mais chutes, mais lances na área, mais cruzamentos dos 25 minutos ao intervalo do que do apito inicial aos 22.

Os números levam em conta o antes e o depois da pausa apenas no primeiro tempo. Até porque, na segunda etapa, quando o placar já está mexido, a análise é prejudicada.

A publicação norte-americana The Athletic amplia. Com base nos relatórios dos jogos, a revista diz que 14 das 48 pausas mudaram o comando da partida. Ou seja, o time que estava atacando passou a se defender e vice-versa.

O que dizem técnicos e jogadores

A maior parte das respostas sobre as pausas, entre os profissionais, é de críticas. Van Dijk, capitão da Holanda, declarou:

— Estava vendo os jogos na TV e é uma quebra de clímax quando vai para os comerciais.

O técnico da França, Didier Deschamps, falou:

— Não é mais um jogo de dois tempos, são quatro quartos. Mas foi o que eles decidiram e precisamos nos adaptar.

Nico O'Reilly, lateral da Inglaterra, viu o lado bom:

— Nem sempre a temperatura exige a pausa, mas é interessante para ouvir instruções e reidratar.

E os torcedores?

Nos estádios, a torcida parece odiar a pausa. A vaia é altíssima em todas as paralisações. A BBC, inglesa e tradicional como o chá das cinco, chamou a pausa de "americanização do futebol".

A partir da segunda rodada, novos estudos serão feitos, especialmente para entender esse impacto. E quem soube se adaptar melhor.

O fato é que uma regra importante foi alterada. E sem toda a burocracia que normalmente precisa passar.

Na primeira rodada da Copa

Antes da pausa do 1º tempo

14 gols

115 finalizações

11 gols esperados

465 jogadas na área adversária

Depois da pausa do 1º tempo

19 gols

170 finalizações

17 gols esperados

582 jogadas na área adversária