Copa do Mundo

Quatro tempos
Notícia

Quebra de ritmo, dinheiro e "americanização do futebol": como as pausas para a hidratação mudam as partidas da Copa do Mundo

Estudos mostram que os jogos passaram a ter mais lances de perigo após a parada no primeiro tempo, além de alterações no comando dos confrontos

Rafael Diverio

Direto de Miami

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS