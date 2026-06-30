Costa do Marfim e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 14h, no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos.
Quem avançar será o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. O jogo será no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.
Prováveis escalações para Costa do Marfim x Noruega
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny.
Técnico: Emerse Faé.
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland.
Técnico: Ståle Solbakken.
Arbitragem de Costa do Marfim x Noruega
Jesús Valenzuela auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (trio venezuelano).
Onde assistir à Costa do Marfim x Noruega ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Rádio Gaúcha e o canal de Gaúcha Esportes no YouTube transmitem ao vivo;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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