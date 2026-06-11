Quatro jogadores da Seleção sobem na hierarquia de Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo

Técnico Carlo Ancelotti no treino da Seleção Brasileira desta quarta-feira (10), em Nova Jersey. Mauro Pimentel / AFP

A hierarquia de Carlo Ancelotti mudou nos primeiros treinos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos, às vésperas da estreia na Copa do Mundo, sábado (13), contra o Marrocos. Em relação aos amistosos de março e às atividades no Rio de Janeiro antes do embarque, quatro jogadores ganharam pontos com o "Mister".

Antes reservas e coadjuvantes, o zagueiro Ibañez, o lateral Douglas Santos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Luiz Henrique adquiriram protagonismo e estão inclusive cotados para iniciar o primeiro jogo no time titular.

Possível solução para a lateral direita

Gaúcho de Canela, Ibañez foi convocado em tese como uma quinta opção para a zaga, atrás de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Pereira.

Porém, diante da lesão de Wesley, o atleta do Al-Ahli virou opção concreta para a lateral direita e disputa com a Danilo a titularidade no setor.

Alternativa ofensiva para o flanco esquerdo

Já Douglas Santos deixou o Brasil como reserva de Alex Sandro. Porém, a sua atuação na vitória sobre o Egito no último sábado (6), em Cleveland, credenciou o jogador do Zenit a desbancar o defensor do Flamengo. Especialmente se Ancelotti optar por mais ofensividade no flanco esquerdo.

Favorito para a titularidade no meio

O meia Lucas Paquetá, por sua vez, era dúvida inclusive na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Às vésperas da estreia, porém, o atleta virou favorito para ser titular diante dos marroquinos. O atleta é o único do elenco com perfil de articulador.

O ponta que descansou um finalista de Liga dos Campeões

O atacante Luiz Henrique, por fim, ultrapassou definitivamente Gabriel Martinelli na hierarquia dos pontas e é o ficha um para começar o jogo na vaga de Paquetá, caso Ancelotti opte por uma formação mais ofensiva. Mesmo que o atacante do Arsenal tenha a moral de ter chegado à final da Liga dos Campeões, perdendo a decisão para o PSG.

Mesmo que o quarteto eventualmente não seja integralmente titular contra o Marrocos, é altamente provável que quem começar no banco acabe entrando no decorrer da partida.

A provável escalação da Seleção tem: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.