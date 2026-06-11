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Quatro jogadores da Seleção sobem na hierarquia de Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo

Antes reservas e coadjuvantes, Ibañez, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Luiz Henrique cresceram com o comandante e entram na reta final da preparação cotados para uma vaga no time

Rodrigo Oliveira

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