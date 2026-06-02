Copa do Mundo

Na cola do hexa
Notícia

Quanto custa completar o álbum da Copa? Matemática aponta que trocas podem reduzir gasto em mais de 70%

Busca pelas figurinhas movimenta torcedores e cria novas conexões na cidade

Kimberly Barbosa*

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS