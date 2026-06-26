Quanto a Seleção Brasileira já faturou na Copa do Mundo e quais serão as premiações das próximas fases?

Equador se classificou para a próxima fase. Jewel SAMAD / AFP / AFP

A Fifa pagará a maior premiação de sua história em Copas do Mundo na edição de 2026. Conforme divulgado antes da competição começar, serão distribuídos US$ 655 milhões (R$ 3.4 bilhões) em prêmios, em um aumento de 50% em relação ao último Mundial.

O Brasil e as demais seleções, que avançaram para a fase de 16 avos, já garantiram, ao menos, US$ 11 milhões (o equivalente a R$ 57 milhões).

Caso a equipe de Carlo Ancelotti conquiste o hexacampeonato no dia 19 de julho, o Brasil embolsará no total US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 259 milhões).

A segunda fase da Copa começará no próximo domingo, com África do Sul x Canadá às 16h. Classificado como primeiro colocado do grupo C, o Brasil joga na segunda, às 14h, contra o Japão, em Houston.

Confira as premiações da Copa do Mundo 2026: