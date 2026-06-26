Copa do Mundo

Cofre cheio
Notícia

Quanto a Seleção Brasileira já faturou na Copa do Mundo e quais serão as premiações das próximas fases?

Fifa distribuirá US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em prêmios

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS