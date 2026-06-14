Quantas substituições podem ser feitas na Copa do Mundo 2026?

Cinco trocas podem ser feitas no protocolo da Fifa. Foto por MAURO PIMENTEL / / AFP

O espectador mais desavisado pode ter se surpreendido com o número de trocas feitas pelo técnico Carlo Ancelotti na estreia do Brasil na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira começou sua trajetória no torneio neste sábado (13), com um empate com o Marrocos.

A regra, no entanto, é a mesma do Mundial do Catar, realizado em 2022: cada equipe pode fazer cinco substituições dentro dos 90 minutos de jogo. Os treinadores têm três janelas de trocas, além da possibilidade de realizar a mudança no intervalo.

A novidade foi instituída ainda durante a pandemia de covid-19, quando a Fifa e a International Board (Ifab) definiram pela nova regra.

Uma sexta substituição pode ser feita em duas situações — uma no tempo normal e outra na prorrogação. Dentro dos 90 minutos, a troca pode acontecer no caso de uma concussão por choque de cabeça. Ambas equipes ganham mais uma substituição.

Nos jogos de mata-mata, caso a partida vá para a prorrogação, as equipes também têm direito a uma substituição a mais.