Quando Raphinha volta? Veja como está a recuperação do atacante da Seleção Brasileira

Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória da Seleção Brasileira contra o Haiti. Jewel Samad / AFP

O atacante Raphinha, com lesão muscular na coxa direita, e fora do jogo desta quarta-feira (24) contra a Escócia, pretende voltar a jogar o mais rápido nesta Copa do Mundo. O objetivo é ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o jogo das oitavas de final, no dia 5 de julho, se o Brasil estiver classificado.

O atleta faz tratamento intensivo utilizando as estruturas do NY Red Bulls e do Hotel The Ridge, concentração da Seleção nos Estados Unidos. A estimativa inicial apurada por Zero Hora tinha a previsão de retorno entre as oitavas de final e quartas de final.

Mas, com o início do tratamento, a convicção de volta já nas oitavas de final aumentou. A avaliação é de que a lesão foi mínima, o que dá a esperança de retorno durante a Copa.

Para o jogo desta quarta-feira, contra a Escócia, as alternativas para a posição são Luiz Henrique, Rayan e Martinelli.