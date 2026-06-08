Qual a camisa mais bonita da Copa do Mundo? Veja o lugar do Brasil no ranking de site americano

Qual a camisa mais bonita da Copa do Mundo 2026? O The Athletic, site dos Estados Unidos especializado em cobertura esportiva, decidiu buscar a resposta. No ranking feito pelo portal, o Brasil ficou em segundo, atrás apenas de Gana.
— Muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986 — justificou o portal.
Em relação ao uniforme da Gana, a valorização da cultura do país africano foi destacada.
— O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo — ressaltou o The Athletic.
Confira o ranking completo
1. Gana
2. Brasil
3. Inglaterra
4. Alemanha
5. Marrocos
6. Arábia Saudita
7. Espanha
8. Austrália
9. Bélgica
10. Cabo Verde
11. Colômbia
12. Escócia
13. Argentina
14. Costa do Marfim
15. França
16. Japão
17. México
18. Panamá
19. África do Sul
20. Suécia
21. Portugal
22. Paraguai
23. República Democrática do Congo
24. Tunísia
25. Iraque
26. Estados Unidos
27. Noruega
28. Jordânia
29. Irã
30. Curaçao
31. Bósnia e Herzegovina
32. Senegal
33. Áustria
34. Uzbequistão
35. Uruguai
36. Turquia
37. Suíça
38. Coreia do Sul
39. Catar
40. Nova Zelândia
41. Argélia
42. Países Baixos
43. Haiti
44. Egito
45. Equador
46. República Tcheca
47. Canadá
48. Croácia
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