Copa do Mundo

Atenção
Notícia

Quais são os pontos fortes e fracos do Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Corte de Abde Ezzalzouli tira uma das forças ofensivas da seleção marroquina, que deve apostar em dupla pelo lado direito

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS