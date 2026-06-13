Quais são os pontos fortes e fracos do Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Hakimi (E) e Brahim Díaz (D) são jogadores que desequilibram pelo lado direito. ANGELA WEISS / AFP

A estreia da Seleção Brasileira na Copa de 2026 será contra o adversário mais complicado do Grupo C. Marrocos estará no caminho do Brasil, neste sábado (13), às 19h, em um duelo que promete ser equilibrado e definido pelos lados do campo.

A força marroquina foi vista em 2022, quando a seleção foi semifinalista no Mundial do Catar. O ciclo para 2026 foi forte e mais jogadores surgiram para reforçar um grupo que já era considerado talentoso.

Desde a última Copa, Marrocos se destaca pela criação de jogadas pelos lados do campo. Laterais velozes e talentosos auxiliam no ataque, que conta com pontas habilidosos e criativos.

O time marroquino segue com essa força, mesmo com a troca recente de treinador. Mohamed Ouahbi assumiu no final de 2025, mas manteve a essência da equipe.

Ponto forte

O lado direito de Marrocos é extremamente talentoso. Hakimi é o lateral, considerado o melhor da posição no mundo todo. Bicampeão da Champions League com o PSG, ele apoia bastante e faz uma boa parceria com o ponta do mesmo lado.

O titular deverá ser Brahim Díaz, espanhol que se naturalizou marroquino, e atua pelo Real Madrid. É um jogador ambidestro e isso ajuda na parceria com Hakimi, pois abre a possibilidade dele atacar pelo lado ou aparecer como elemento surpresa pelo meio.

Díaz agrega com boa finalização e visão de jogo, além de ter a mesma capacidade de atacar pela lateral ou pelo meio.

O lateral-esquerdo da Seleção, Douglas Santos ou Alex Sandro, terá bastante trabalho na partida e precisará de apoio na marcação. Carlo Ancelotti terá que sacrificar mais um dos atacantes, podendo ser Raphinha o escolhido para defender mais por esse lado.

Ponto fraco

Ausência de Ezzalzouli será sentida por Marrocos. ANGELA WEISS / AFP

O lado esquerdo tinha tudo para ter força parecida com o direito, tornando a seleção marroquina ainda mais forte. No entanto, desfalques vão mudar os planos do treinador.

No amistoso contra a Noruega, o lateral Mazraoui e o ponta Abde Ezzalzouli deixaram o campo lesionados. O primeiro nome ainda está com o grupo, enquanto o segundo foi cortado, pois não terá condições de jogo ao longo do Mundial.

Mazraoui deve ter condições de começar a partida. Ele é destro e joga de forma improvisada, muito por conta do poder de marcação. No Manchester United, ele costuma atuar como zagueiro. Na seleção, por conta da presença de Hakimi, o jogador foi colocado do lado oposto.

No lugar de Ezzalzouli, Soufiane Rahimi deve receber a oportunidade no ataque. O jogador de 30 anos está no Al-Ain e é bastante habilidoso, mas peca na finalização e em alguns passes.

A fraqueza ofensiva na esquerda pode sobrecarregar o jogo marroquino pela direita. Portanto, atenção redobrada em Hakimi e Brahim Díaz, que podem desequilibrar.