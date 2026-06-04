Quais os horários dos jogos da Copa? A uma semana do Mundial, confira as partidas da primeira rodada

Falta pouco para o início da Copa do Mundo. Em uma semana, a bola rolará para os primeiros jogos da competição que, nesta edição, será realizada em Estados Unidos, México e Canadá.
O jogo de abertura será entre México e África do Sul, às 16h de quinta-feira (11). O duelo ocorre no Estádio da Cidade do México. Ainda neste dia, às 23h, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no Estádio de Guadalajara.
A Seleção Brasileira entra em campo apenas no sábado (13). Às 19h, estreia contra Marrocos no Estádio de Nova Jersey. ZH destaca todos os jogos da primeira rodada, confira abaixo.
Primeira rodada por grupo
Grupo A - quinta-feira (11/6)
16h: México x África do Sul
23h: Coreia do Sul x República Tcheca
Grupo B
sexta (12/6), 16h: Canadá x Bósnia
sábado (13/6), 16h: Catar x Suíça
Grupo C - sábado (13/6)
19h: Brasil x Marrocos
22h: Haiti x Escócia
Grupo D
sexta (12/6), 22h: Estados Unidos x Paraguai
domingo (14/6), 1h: Austrália x Turquia
Grupo E - domingo (14/6)
14h: Alemanha x Curaçao
20h: Costa do Marfim x Equador
Grupo F - domingo (14/6)
17h: Holanda x Japão
23h: Suécia x Tunísia
Grupo G - segunda-feira (15/6)
16h: Bélgica x Egito
22h: Irã x Nova Zelândia
Grupo H - segunda-feira (15/6)
13h: Espanha x Cabo Verde
19h: Arábia Saudita x Uruguai
Grupo I - terça-feira (16/6)
16h: França x Senegal
19h: Iraque x Noruega
Grupo J
terça-feira (16/6), 22h: Argentina x Argélia
quarta-feira (17/6), 1h: Áustria x Jordânia
Grupo K - quarta-feira (17/6)
14h: Portugal x Congo
23h: Uzbequistão x Colômbia
Grupo L - quarta-feira (17/6)
17h: Inglaterra x Croácia
20h: Gana x Panamá