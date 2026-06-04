Quais os horários dos jogos da Copa? A uma semana do Mundial, confira as partidas da primeira rodada

Copa do Mundo começa na quinta-feira (11). MANDEL NGAN / POOL/AFP

Falta pouco para o início da Copa do Mundo. Em uma semana, a bola rolará para os primeiros jogos da competição que, nesta edição, será realizada em Estados Unidos, México e Canadá.

O jogo de abertura será entre México e África do Sul, às 16h de quinta-feira (11). O duelo ocorre no Estádio da Cidade do México. Ainda neste dia, às 23h, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no Estádio de Guadalajara.

A Seleção Brasileira entra em campo apenas no sábado (13). Às 19h, estreia contra Marrocos no Estádio de Nova Jersey. ZH destaca todos os jogos da primeira rodada, confira abaixo.

Primeira rodada por grupo

Grupo A - quinta-feira (11/6)

16h: México x África do Sul

23h: Coreia do Sul x República Tcheca

Grupo B

sexta (12/6), 16h: Canadá x Bósnia

sábado (13/6), 16h: Catar x Suíça

Grupo C - sábado (13/6)

19h: Brasil x Marrocos

22h: Haiti x Escócia

Grupo D

sexta (12/6), 22h: Estados Unidos x Paraguai

domingo (14/6), 1h: Austrália x Turquia

Grupo E - domingo (14/6)

14h: Alemanha x Curaçao

20h: Costa do Marfim x Equador

Grupo F - domingo (14/6)

17h: Holanda x Japão

23h: Suécia x Tunísia

Grupo G - segunda-feira (15/6)

16h: Bélgica x Egito

22h: Irã x Nova Zelândia

Grupo H - segunda-feira (15/6)

13h: Espanha x Cabo Verde

19h: Arábia Saudita x Uruguai

Grupo I - terça-feira (16/6)

16h: França x Senegal

19h: Iraque x Noruega

Grupo J

terça-feira (16/6), 22h: Argentina x Argélia

quarta-feira (17/6), 1h: Áustria x Jordânia

Grupo K - quarta-feira (17/6)

14h: Portugal x Congo

23h: Uzbequistão x Colômbia

Grupo L - quarta-feira (17/6)

17h: Inglaterra x Croácia