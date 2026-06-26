Quais eram as escalações na última vez em que Brasil e Japão se enfrentaram?

Brasil e Japão se enfrentam na segunda-feira (29), às 14h, pela segunda fase da Copa do Mundo. Será um reencontro 259 dias depois. Em outubro do ano passado as duas seleções fizeram um amistoso que terminou com vitória dos asiáticos por 3 a 2.
Era o sexto jogo de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Foi a segunda derrota. Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, sofreu a virada na etapa final, com três gols em 25 minutos.
Foi a primeira vez que a equipe brasileira perdeu para a japonesa na história. São 14 encontros no total, com mais 11 vitórias do Brasil e dois empates.
Do time que foi a campo no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, cinco jogadores são titulares atualmente. O trio de meio-campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá começou a partida, assim como Vini Jr. Matheus Cunha entrou no segundo tempo.
O duelo foi marcado pela má atuação de Fabrício Bruno. Primeiro, o zagueiro errou na saída de bola e Minamino marcou. Depois, tinha a chance de afastar, mas acabou marcando contra.
Base mantida
Do lado japonês, o destaque era Takefusa Kubo, meia que tem convivido com dores no joelho e é dúvida para o confronto diante do Brasil.
Do grupo que venceu os brasileiros, seis atletas foram titulares no empate diante dos suecos, na quinta-feira, na última rodada da fase de grupos, casos do goleiro Sukuzi, o lateral Nakamura, os meio-campistas Kamada e Tanaka, além dos atacantes Doan e Ueda.
Amistoso — 14/10/2025
Japão (3)
Suzuki; Taniguchi, Watanabe e J. Suzuki; Kubo (Ito, 9’/2ºT), Sano, Kamada (Ogawa, 40’/2ºT) e Nakamura (Soma, 29’/2ºT); Doan (Mochizuki, 40’/2ºT), Minamino (Tanaka, 29’/2ºT) e Ueda (Machino, 29’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu
Brasil (2)
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique, 29’/2ºT); Casemiro, Bruno Guimarães (Joeliton, 11’/2ºT) e Lucas Paquetá (Richarlison, 29’/2ºT); Luiz Henrique (Estêvão, 29’/2ºT), Martinelli (Rodrygo, 11’/2ºT) e Vini Jr (Matheus Cunha, 11’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti
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