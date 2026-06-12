Quais as atrações musicais das cerimônias de abertura desta sexta-feira da Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2026 é maior do que as anteriores também no número de aberturas. Depois do protagonismo de Shakira no evento realizado no México na quinta-feira (11), será a vez do Canadá e dos Estados Unidos darem as boas-vindas aos fãs do futebol nesta sexta-feira (12).
As apresentações musicais seguem sendo o foco principal. Além disso, assim como foi feito pelos mexicanos, a ideia é transmitir um conceito que traduza a identidade cultural de cada país.
Como serão as cerimônias de abertura
Canadá
É a primeira vez na história que o Canadá recebe jogos de uma Copa do Mundo. A festa terá início às 14h30min, em Toronto.
O evento contará com Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
Em seguida, às 16h, o Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina.
Estados Unidos
Com o maior número de partidas de todo o Mundial, os Estados Unidos contarão com um toque brasileiro na abertura. A cantora Anitta se apresentará em Los Angeles. Além dela, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla serão as atrações.
Os shows ocorrerão a partir das 20h30min, em Los Angeles. Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos jogam contra o Paraguai.
Como acompanhar
Abertura no Canadá (Toronto)
- Sexta-feira (12), BMO Field: 14h30min — Cerimônia de abertura 16h — Canadá x Bósnia
- Transmissão: CazéTV
Abertura nos Estados Unidos (Los Angeles)
- Sexta-feira (12), SoFi Stadium: 20h30min — Cerimônia de abertura 22h — Estados Unidos x Paraguai
- Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv, geTV, CazéTV, SBT e N Sports
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.