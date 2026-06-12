Quais as atrações musicais das cerimônias de abertura desta sexta-feira da Copa do Mundo

Anitta será uma das atrações da cerimônia nos Estados Unidos. Divulgação / Divulgação

A Copa do Mundo 2026 é maior do que as anteriores também no número de aberturas. Depois do protagonismo de Shakira no evento realizado no México na quinta-feira (11), será a vez do Canadá e dos Estados Unidos darem as boas-vindas aos fãs do futebol nesta sexta-feira (12).

As apresentações musicais seguem sendo o foco principal. Além disso, assim como foi feito pelos mexicanos, a ideia é transmitir um conceito que traduza a identidade cultural de cada país.

Como serão as cerimônias de abertura

Canadá

É a primeira vez na história que o Canadá recebe jogos de uma Copa do Mundo. A festa terá início às 14h30min, em Toronto.

O evento contará com Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Em seguida, às 16h, o Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina.

Estados Unidos

Com o maior número de partidas de todo o Mundial, os Estados Unidos contarão com um toque brasileiro na abertura. A cantora Anitta se apresentará em Los Angeles. Além dela, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla serão as atrações.

Os shows ocorrerão a partir das 20h30min, em Los Angeles. Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos jogam contra o Paraguai.

Como acompanhar

Abertura no Canadá (Toronto)

Sexta-feira (12), BMO Field : 14h30min — Cerimônia de abertura 16h — Canadá x Bósnia

: — Cerimônia de abertura — Canadá x Bósnia Transmissão: CazéTV

Abertura nos Estados Unidos (Los Angeles)

Sexta-feira (12), SoFi Stadium : 20h30min — Cerimônia de abertura 22h — Estados Unidos x Paraguai

: — Cerimônia de abertura — Estados Unidos x Paraguai Transmissão: Globo, Globoplay, Sportv, geTV, CazéTV, SBT e N Sports