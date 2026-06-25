O Brasil venceu a Escócia nesta quarta-feira (24) e garantiu vaga na fase de 16 avos com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo.
Agora, aguarda o segundo colocado do F para saber quem será o seu adversário na próxima fase do torneio de seleções.
Três países podem ser os rivais da equipe de Carlo Ancelotti: Holanda ou Japão ou Suécia. O jogo da próxima fase será na próxima segunda-feira (29), em Houston, às 14h.
Os possíveis adversários para o Brasil
Será a Holanda se...
- ... perder para a Tunísia ou...
- ... empatar e houver vencedor entre Japão e Suécia ou...
- ... vencer por diferença inferior na comparação com a vitória japonesa
Será o Japão se...
- ... se vencer a Suécia por diferença de gols igual ou inferior à vitória da Holanda ou...
- ... se empatar e a Holanda não perder ou ...
- ... se perder e a Holanda também for derrotada, desde que os holandeses percam por diferença de gols maior
Será a Suécia se...
- ... vencer o Japão e a Holanda derrotar a Tunísia ou...
- ... empatar e a Holanda for goleada com diferença de cinco ou mais gols