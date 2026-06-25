Vini Jr. está em grande fase na Copa do Mundo. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Brasil venceu a Escócia nesta quarta-feira (24) e garantiu vaga na fase de 16 avos com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo.

Agora, aguarda o segundo colocado do F para saber quem será o seu adversário na próxima fase do torneio de seleções.

Três países podem ser os rivais da equipe de Carlo Ancelotti: Holanda ou Japão ou Suécia. O jogo da próxima fase será na próxima segunda-feira (29), em Houston, às 14h.

Os possíveis adversários para o Brasil

Será a Holanda se...

... perder para a Tunísia ou...

... empatar e houver vencedor entre Japão e Suécia ou...

... vencer por diferença inferior na comparação com a vitória japonesa

Será o Japão se...

... se vencer a Suécia por diferença de gols igual ou inferior à vitória da Holanda ou...

... se empatar e a Holanda não perder ou ...

... se perder e a Holanda também for derrotada, desde que os holandeses percam por diferença de gols maior

Será a Suécia se...