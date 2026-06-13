Próximo jogo do Brasil: data e horário de quando a Seleção voltará a campo na Copa

Após estrear na Copa do Mundo no empate em 1 a 1 diante do Marrocos, em Nova York/Nova Jersey, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo somente na próxima semana.
O compromisso será sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30min (horário de Brasília).
Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha, ainda é dúvida para a partida diante dos haitianos.
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