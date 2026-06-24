Protocolo de tempestade: jogo parado interrompe outro na Copa do Mundo? Entenda

Único jogo paralisado por tempestade foi entre França e Iraque na Filadélfia. FRANCK FIFE / AFP

A última rodada da Copa do Mundo tem, como de praxe, os jogos do grupo no mesmo horário. Mas, nos Estados Unidos, há o protocolo de tempestade, que paralisa um jogo quando há incidência de raios.

Para preservar a chamada isonomia, a dúvida que fica é: caso isso aconteça, o outro jogo do mesmo grupo também precisa ser paralisado? A resposta da Fifa é não.

Segundo a entidade, cada jogo tem vida própria. Assim, caso um jogo seja paralisado, o outro segue normalmente.

A dúvida surgiu por conta do risco de paralisação do jogo do Brasil contra a Escócia, que acontece nesta quarta-feira (24), às 19h. Choveu em parte do dia em Miami e, por conta disso, existe um temor de protocolo de tempestade.

Caso isso se confirme, o jogo entre Marrocos x Haiti não será paralisado. A partida acontece no mesmo horário, às 19h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Nesta Copa, apenas um jogo foi paralisado por conta do protocolo de tempestade. Na segunda rodada, França x Iraque ficou quase três horas parado por conta dos raios.