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Protestos, presença do FBI e uma contradição na arquibancada: o Irã jogou em casa nos EUA

Partida realizada no SoFi Stadium foi precedida por manifestações e forte esquema de segurança, mas teve clima de festa e ampla maioria de torcedores iranianos nas arquibancadas

Diori Vasconcelos

De Los Angeles

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