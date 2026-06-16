Copa do Mundo

Despedidas?
Notícia

Protagonistas da rivalidade mais bonita do futebol, Messi e Cristiano Ronaldo começam sua última Copa do Mundo

Os dois, que se alternaram por anos e anos na eleição de melhor do mundo, nutrem respeito mútuo

Rafael Diverio

Direto de Morristown

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS