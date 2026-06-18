Protagonismo de Luis Díaz e gol de ex-Grêmio: como foi a vitória da Colômbia sobre Uzbequistão

A Colômbia superou o Uzbequistão por 3 a 1, na madrugada desta quinta-feira (18), no Estádio Azteca, em jogo que encerrou a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Os colombianos abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Muñoz. O lateral-direito recebeu um belo lançamento de Luis Díaz e inaugurou o placar.
O Uzbequistão chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo, com Fayzullaev marcando o primeiro gol da história da seleção uzbeque em Copas do Mundo.
No entanto, os colombianos retomaram o controle da partida e definiram o resultado com gols de Luis Díaz e Jaminton Campaz, ex-Grêmio.
Números do jogo
- Posse de bola: Uzbequistão 41%, Colômbia 59%.
Finalizações: Uzbequistão 6 (3 certas), Colômbia 14 (5 certas).
Passes certos: Uzbequistão 256, Colômbia 432.
Escanteios: Uzbequistão 3, Colômbia 4.
Situação do Grupo K
Com o resultado, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K. República Democrática do Congo e Portugal, que empataram mais cedo, aparecem na segunda e na terceira colocação, respectivamente.
Já o Uzbequistão ocupa a lanterna da chave, sem pontuar.
Os principais lances da partida
- Aos 7 minutos do primeiro tempo, Johan Mojica, da Colômbia, recebeu cartão amarelo.
- Daniel Muñoz teve gol anulado por impedimento aos 12 minutos, mas abriu o placar para a Colômbia aos 40 minutos.
- Abdukodir Khusanov, do Uzbequistão, foi advertido com cartão amarelo aos 33 minutos.
- No intervalo, o Uzbequistão fez duas substituições para buscar reação.
- Aos 14 minutos do segundo tempo, Abbosbek Fayzullaev empatou para o Uzbequistão.
- Cinco minutos depois, Luis Díaz recolocou a Colômbia em vantagem.
- As equipes realizaram diversas substituições entre os minutos 26 e 47 do segundo tempo, renovando o fôlego em campo.
- Jaminton Campaz marcou o terceiro gol colombiano aos 53 minutos, consolidando o resultado.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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