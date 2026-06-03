Primeiro treino da Seleção nos Estados Unidos tem "reforços" e um desfalque

Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira em solo norte-americano, nesta terça-feira (2). No mesmo dia em que a delegação chegou nos Estados Unidos, 25 jogadores estiveram à disposição para a atividade inicial. Apenas Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha, desfalcou o grupo.

Este foi o primeiro contato do trio que esteve na final da Champions League com o restante do elenco desde a convocação. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, assim como o atacante Gabriel Martinelli estiveram no treinamento e estarão à disposição de Ancelotti para o amistoso contra o Egito, no sábado (6).

O treino desta terça foi fechado para a imprensa, mas a CBF transmitiu os primeiros 15 minutos, período em que o técnico italiano conversou com os atletas e deu início ao aquecimento.

Para o último amistoso antes da Copa do Mundo, Ancelotti deve ter duas alterações na zaga, justamente a entrada de Marquinhos e Gabriel Magalhães nas vagas de Bremer e Léo Pereira.

Jogadores chegaram nos Estados Unidos nesta terça-feira (2). Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Outros testes não estão descartados. Jogadores como Danilo, Igor Thiago, Lucas Paquetá e Rayan tiveram bom desempenho na goleada contra o Panamá e podem ganhar mais minutos contra o Egito.

— Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, a estratégia, o jogo da segunda parte coloca mais dúvidas. Isso para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. O jogo da segunda parte me dá mais dúvidas, isso é muito bom — disse Ancelotti após a vitória sobre o Panamá.

Programação

A preparação do Brasil está sendo feita no CT do New York Red Bulls, na região de Nova Jersey. A agenda da Seleção começa nesta quarta-feira (3) com atividades físicas pela manhã. Às 14h, Igor Thiago e Marquinhos irão conceder entrevista coletiva. Já às 18h, será realizado um treino aberto para o público.

No próximo sábado, o Brasil encara o Egito, em Cleveland, às 19h. A estreia na Copa do Mundo será em 13 de junho, no mesmo horário, contra Marrocos, no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.