Primeiro pênalti da Copa e ponto para a história: como foi o empate entre Suíça e Catar

Se você foi dormir às 16h e acordou às 18h, não perdeu muita coisa no jogo entre Suíça e Catar pelo grupo B da Copa do Mundo. E ainda corre o risco de ter visto o gol de empate dos cataris.
Os suíços ganhavam até os 49 minutos do segundo tempo, mas sofreram o empate. Embolo abriu o placar, de pênalti, na primeira etapa, e Khoukhi empatou no 1 a 1, já no fim. O resultado, provavelmente, estragou o bolão de muitos apostadores.
O placar embolou a chave. Todos os times têm um ponto e o mesmo saldo de gols (0). Na sexta, Canadá e Bósnia também ficaram no 1 a 1.
A primeira chance do jogo foi do Catar, quando o brasileiro naturalizado catari, Edmilson Júnior, parou no goleiro Kobel.
Se o camisa 1 suíço salvou, o do Catar cometeu o primeiro pênalti da Copa do Mundo. Aos 13 minutos, Abunada se chocou com Freuler dentro da área. Embolo bateu forte no canto e abriu o placar para os europeus.
A Suíça buscou o segundo gol nos 32 minutos, mais seis de acréscimos, mas parou no goleiro catari em todas as oportunidades criadas.
A etapa final foi uma repetição dos primeiros 45 minutos. Enquanto os suíços buscavam ampliar o placar, o Catar tentava sair nos contra-ataques. No entanto, esbarravam na qualidade técnica. No terço final, faltava refino.
Quando faltava habilidade, sobra vontade. Já nos acréscimos, a bola foi cruzada na área da Suíça, Khoukhi subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no canto de Kobel, garantindo o primeiro ponto da história do Catar em Copas.
Os próximos jogos do grupo B
Quinta (18/6)
- 16h - Suíça x Bósnia
- 19h - Canadá x Catar
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