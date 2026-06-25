Primeiro confronto da segunda fase da Copa do Mundo está definido; saiba qual é

A quarta-feira (25) marcou o início da definição dos confrontos da fase eliminatória da Copa do Mundo. O primeiro duelo do mata-mata, que será disputado no domingo (28), às 16h, em Los Angeles, já está confirmado.
África do Sul e Canadá estarão frente a frente em busca de uma vaga nas oitavas de final. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Marrocos e o líder do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia.
O Canadá ficou na segunda posição do Grupo B, mesmo com a derrota para a Suíça. Já a África do Sul obteve uma classificação histórica: graças à vitória sobre a Coréia do Sul, por 1 a 0, os africanos vão jogar um-mata-mata de Copa pela primeira vez na história.
Os outros 15 confrontos da segunda fase vão ser conhecidos nos próximos dias. A fase de grupos acontece até o próximo sábado (27).
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