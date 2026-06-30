Copa do Mundo

Classificação histórica

"Hoje, todo um país celebra": presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre a Alemanha na Copa

Após a classificação da seleção paraguaia para as oitavas de final do Mundial, Santiago Peña anunciou nas redes sociais que assinou uma lei autorizando um feriado

AFP

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