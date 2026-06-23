Copa do Mundo

Em Miami
Notícia

Presidente da CBF veta uniforme vermelho para goleiros da Seleção contra a Escócia

Alisson, Ederson e Weverton vestirão verde na partida desta quarta-feira válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS