Presidente da CBF veta uniforme vermelho para goleiros da Seleção contra a Escócia

Alisson durante partida contra o Haiti. Rafael Ribeiro / CBF

O uniforme de goleiros do Brasil, que enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo será alterado, conforme anunciou a Fifa. Inicialmente, Alisson, Ederson e Weverton vestiriam um kit todo vermelho, mas foi alterado para o kit verde.

Segundo apuração do ge, a mudança ocorreu após pedido do presidente da CBF, Samir Xaud. Como havia outro conjunto disponível e não haveria conflito com as cores da seleção adversária, a Fifa autorizou a troca.

O veto da cor vermelha já havia ocorrido em 2025, quando Xaud não permitiu a tonalidade no segundo uniforme da Seleção, com a marca Jordan.

— Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas — explicou o presidente na época.

A escolha dos uniformes na Copa é feita pela Fifa a partir de um formulário com os conjuntos informados previamente pelas seleções. Porém, é possível haver alterações na reunião de coordenação da partida.

Procuradas pelo ge, Nike e Fifa não comentaram o assunto. A CBF informou que o uniforme vermelho de goleiro não existe na coleção. No entanto, já foi utilizado em outras oportunidades, como em 2013 e 2014, por exemplo.

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