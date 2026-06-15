Preocupante: confira as campanhas do Brasil quando estreou com empate em Copas

Estrear em Copa do Mundo sem vencer não é normal para o Brasil. Com o 1 a 1 contra Marrocos, na primeira partida do Mundial de 2026, foi a quarta vez na história em que a Seleção Brasileira empatou na estreia. Nas três anteriores, não terminou o torneio com o título.
Ao todo, o Brasil tem 23 jogos disputados na primeira rodada, com 17 vitórias e duas derrotas. As igualdades ocorreram em 1974, 1978, 2018 e 2026.
1974
Na primeira vez, na Copa da Alemanha, a Seleção ficou no 0 a 0 com a Iugoslávia. Na primeira fase, terminou na segunda posição e avançou para disputar a segunda fase, que consistia em dois novos grupos com quatro seleções em casa.
As primeiras colocadas iam à final, enquanto as segundas classificadas jogariam uma partida valendo o terceiro lugar. No fim, o Brasil não foi para a decisão e, após perder para a Polônia por 1 a 0, terminou a Copa em quarto.
1978
No Mundial de 1978, na Argentina, o empate em 1 a 1 na estreia contra a Suécia dificultou a vida da Seleção, que novamente terminou a primeira fase em segundo lugar.
Na fase seguinte, o Brasil ficou atrás da Argentina, por conta do saldo de gols, e foi para a decisão de terceiro lugar. A vitória por 2 a 1 sobre a Itália garantiu a terceira posição aos brasileiros.
2018
A Copa de 2018 também teve a Seleção empatando na estreia. 1 a 1 com a Suíça, mas sem problemas para avançar em primeiro lugar no grupo.
Nas oitavas, o Brasil avançou contra o México. No entanto, a queda ocorreu nas quartas de final, ao perder por 2 a 1 para a Bélgica.
Lista completa de jogos do Brasil em estreias de Copas
- 1930 (Uruguai) - Brasil 1x2 Iugoslávia
- 1934 (Itália) - Brasil 1x3 Espanha
- 1938 (França) - Brasil 6x5 Polônia
- 1950 (Brasil) - Brasil 4x0 México
- 1954 (Suíça) - Brasil 5x0 México
- 1958 (Suécia) - Brasil 3x0 Áustria
- 1962 (Chile) - Brasil 2x0 México
- 1966 (Inglaterra) - Brasil 2x0 Bulgária
- 1970 (México) - Brasil 4x1 Tchecoslováquia
- 1974 (Alemanha) - Brasil 0x0 Iugoslávia
- 1978 (Argentina) - Brasil 1x1 Suécia
- 1982 (Espanha) - Brasil 2x1 União Soviética
- 1986 (México) - Brasil 1x0 Espanha
- 1990 (Itália) - Brasil 2x1 Suécia
- 1994 (EUA) - Brasil 2x0 Rússia
- 1998 (França) - Brasil 2x1 Escócia
- 2002 (Coreia do Sul/Japão) - Brasil 2x1 Turquia
- 2006 (Alemanha) - Brasil 1x0 Croácia
- 2010 (África do Sul) - Brasil 2x1 Coreia do Norte
- 2014 (Brasil) - Brasil 3x1 Croácia
- 2018 (Rússia) - Brasil 1x1 Suíça
- 2022 (Catar) - Brasil 2x0 Sérvia
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