Preocupante: confira as campanhas do Brasil quando estreou com empate em Copas

Brasil empatou na estreia de 2018 contra a Suíça. KHALED DESOUKI / AFP

Estrear em Copa do Mundo sem vencer não é normal para o Brasil. Com o 1 a 1 contra Marrocos, na primeira partida do Mundial de 2026, foi a quarta vez na história em que a Seleção Brasileira empatou na estreia. Nas três anteriores, não terminou o torneio com o título.

Ao todo, o Brasil tem 23 jogos disputados na primeira rodada, com 17 vitórias e duas derrotas. As igualdades ocorreram em 1974, 1978, 2018 e 2026.

1974

Na primeira vez, na Copa da Alemanha, a Seleção ficou no 0 a 0 com a Iugoslávia. Na primeira fase, terminou na segunda posição e avançou para disputar a segunda fase, que consistia em dois novos grupos com quatro seleções em casa.

As primeiras colocadas iam à final, enquanto as segundas classificadas jogariam uma partida valendo o terceiro lugar. No fim, o Brasil não foi para a decisão e, após perder para a Polônia por 1 a 0, terminou a Copa em quarto.

1978

No Mundial de 1978, na Argentina, o empate em 1 a 1 na estreia contra a Suécia dificultou a vida da Seleção, que novamente terminou a primeira fase em segundo lugar.

Na fase seguinte, o Brasil ficou atrás da Argentina, por conta do saldo de gols, e foi para a decisão de terceiro lugar. A vitória por 2 a 1 sobre a Itália garantiu a terceira posição aos brasileiros.

2018

A Copa de 2018 também teve a Seleção empatando na estreia. 1 a 1 com a Suíça, mas sem problemas para avançar em primeiro lugar no grupo.

Nas oitavas, o Brasil avançou contra o México. No entanto, a queda ocorreu nas quartas de final, ao perder por 2 a 1 para a Bélgica.

Lista completa de jogos do Brasil em estreias de Copas

1930 (Uruguai) - Brasil 1x2 Iugoslávia

1934 (Itália) - Brasil 1x3 Espanha

1938 (França) - Brasil 6x5 Polônia

1950 (Brasil) - Brasil 4x0 México

1954 (Suíça) - Brasil 5x0 México

1958 (Suécia) - Brasil 3x0 Áustria

1962 (Chile) - Brasil 2x0 México

1966 (Inglaterra) - Brasil 2x0 Bulgária

1970 (México) - Brasil 4x1 Tchecoslováquia

1974 (Alemanha) - Brasil 0x0 Iugoslávia

1978 (Argentina) - Brasil 1x1 Suécia

1982 (Espanha) - Brasil 2x1 União Soviética

1986 (México) - Brasil 1x0 Espanha

1990 (Itália) - Brasil 2x1 Suécia

1994 (EUA) - Brasil 2x0 Rússia

1998 (França) - Brasil 2x1 Escócia

2002 (Coreia do Sul/Japão) - Brasil 2x1 Turquia

2006 (Alemanha) - Brasil 1x0 Croácia

2010 (África do Sul) - Brasil 2x1 Coreia do Norte

2014 (Brasil) - Brasil 3x1 Croácia

2018 (Rússia) - Brasil 1x1 Suíça

2022 (Catar) - Brasil 2x0 Sérvia