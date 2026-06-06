Copa do Mundo

Desfalque no Mundial?
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Preocupação para a Copa: Wesley sofre lesão, deixa jogo do Brasil contra o Egito e chora no banco de reservas

Lateral se machucou no fim do primeiro tempo e foi substituído durante a partida da Seleção em Cleveland

Zero Hora

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