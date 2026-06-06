Preocupação para a Copa: Wesley sofre lesão, deixa jogo do Brasil contra o Egito e chora no banco de reservas

A bruxa está solta. No último amistoso antes da Copa do Mundo, após sentir dores na virilha esquerda, o lateral-direito Wesley deixou o jogo contra o Egito, neste sábado (6), em Cleveland
Aos 20 minutos do primeiro tempo, o jogador da Roma levou a mão à região e pediu substituição. Danilo entrou em seu lugar. No banco, Wesley chorou enquanto recebia atendimento da equipe médica.
O Brasil estreia no próximo sábado (13), diante do Marrocos, em jogo válido pelo Grupo C do torneio. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília).
Prazo para corte
A comissão técnica tem até a véspera da estreia, dia 12 de junho, para cortar o atleta, caso seja necessário. Além de Wesley, a lista de laterais pré-convocados por Carlo Ancelotti para a Copa inclui Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco.
Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgou informações sobre a gravidade da lesão.
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