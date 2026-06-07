"Preciso interromper um sonho", diz Wesley após corte da Seleção Brasileira

Wesley sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, nesta sábado (6). Mauro Pimentel / AFP

Wesley foi cortado da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo. O lateral-direito sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o jogo contra o Egito, neste sábado (6), e não reunirá condições para jogar o Mundial. Neste domingo (7), em sua conta de Instagram pessoal, o jogador lamentou o ocorrido e manifestou a sua frustração em não poder disputar a competição.

O jogador era um dos titulares do time do técnico Carlo Ancelotti e se mostrava ansioso para a sua primeira Copa do Mundo.

Em sua rede social, o atleta da Roma publicou um texto para expor o seu sentimento. Apesar da evidente tristeza, ele demonstrou resiliência para suportar o momento.

— Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção. (...) Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte — postou o lateral.

Wesley aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que vem recebendo dos torcedores desde a divulgação do corte.

— Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força — concluiu.

Para o seu lugar, Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13), em duelo que marca a estreia do Grupo C da Copa do Mundo contra o Marrocos, às 19h.

A tendência é de que o técnico escale Danilo no lugar de Wesley, mantendo a estrutura do time que iniciou o jogo contra o Egito.

Confira a nota completa de Wesley:

Nem toda batalha é vencida em campo.

Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção.

Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência.

Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte.

Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história.

A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força.