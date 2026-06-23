Portugal x Uzbequistão ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

Portugal e Uzbequistão duelam nesta terça (23), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 14h, no NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.
Onde assistir à Portugal x Uzbequistão ao vivo
Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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