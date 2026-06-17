Portugal x RD do Congo hoje: horário e onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo

Portugal e RD do Congo se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 14h, no NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.
Escalações para Portugal x República Democrática do Congo
Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez
República Democrática do Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku e Meschack Elia; Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre
Arbitragem para Portugal x República Democrática do Congo
Abdulrahman Aljassim, auxiliado porTaleb Almarri e Saoud Almaqaleh (trio catari). VAR: Khamis Almarri (QAT)
Onde assistir ao vivo Portugal x República Democrática do Congo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com o Sala de Redação às 13h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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