Portugal e RD Congo empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (17), pela Copa do Mundo 2026. Veja abaixo como foi o jogo.

Onde assistir à Portugal x RD do Congo ao vivo

Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Acompanhe Portugal x RD do Congo em tempo real

Siga as últimas atualizações de Portugal x RD do Congo

Tabela da Copa do Mundo 2026