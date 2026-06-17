Portugal e RD Congo empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (17), pela Copa do Mundo 2026. Veja abaixo como foi o jogo.
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Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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