Portugal prestará homenagem a Diogo Jota na Copa do Mundo; entenda

Cristiano Ronaldo utiliza a pulseira no pulso direito. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A seleção de Portugal prestará homenagem a Diogo Jota durante a Copa do Mundo de 2026. O jogador português faleceu em um trágico acidente de trânsito, em julho de 2025, aos 28 anos.

Toda a seleção usará pulseiras especiais com o nome do ex-companheiro. A iniciativa partiu do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que presenteou pessoalmente os jogadores e a comissão técnica com os acessórios personalizados antes do torneio.

Cada pulseira é personalizada com o nome do jogador ao lado de Jota, servindo como lembrança do companheiro, que era constantemente convocado para a seleção portuguesa.

Portugal estreia no Mundial contra a República Democrática do Congo, na quarta-feira (17), às 14h. Os portugueses ainda enfrentarão Colômbia e Uzbequistão na fase de grupos.

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