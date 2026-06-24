Portugal "estreia", Inglaterra decepciona e Colômbia classificada: como foi o 13º dia de Copa do Mundo

Goleada por 5 a 0 foi a primeira vitória de Portugal na Copa. PAUL ELLIS / AFP

Terminou a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. No 13º dia de Mundial, quatro jogos encerraram os grupos K e L.

Entre os destaques esteve a goleada de Portugal, que finalmente fez valer o otimismo sobre a geração que acompanha Cristiano Ronaldo em sua última dança, e a decepção da Inglaterra. Veja abaixo o que de melhor aconteceu nesta terça-feira (23).

Portugal "estreia" na Copa

CR7 marcou duas vezes na goleada portuguesa. PAUL ELLIS / AFP

A geração de ouro de Portugal finalmente desembarcou na Copa do Mundo. Após um empate frustrante na primeira rodada, mostrou as credenciais nesta terça. Goleou o Uzbequistão por 5 a 0, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo.

Inglaterra decepciona

Apagado, Bellingham não ajudou a Inglaterra a sair do empate. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Após uma boa atuação contra a Croácia, a Inglaterra decepcionou na segunda rodada. E o empate em 0 a 0 contra Gana vai, especialmente, na conta do técnico Thomas Tuchel. O alemão demorou para mexer no time, que até melhorou na reta final da partida. Pressionou, mas não tirou o zero do placar.

Croácia sofre, mas escapa

Croácia conquistou primeira vitória no Mundial. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Panamá protagonizou mais um jogo ruim na Copa do Mundo. Mas, desta vez, sorte da Croácia, que se recuperou da estreia com derrota. Mas não sem uma dose de sofrimento: Budimir marcou no fim, após um primeiro tempo ruim dos europeus. Com o resultado, Panamá deu adeus à Copa do Mundo.

Colômbia classificada

Muñoz marcou o gol da vitória. ULISES RUIZ / AFP

Superior nos 90 minutos, a Colômbia venceu por 1 a 0 a RD do Congo, com gol de Muñoz marcado aos 30 minutos do primeiro tempo. O resultado garantiu a classificação antecipada da seleção sul-americana para a próxima fase do Mundial. A Colômbia está na liderança do Grupo K, com seis pontos.

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