Torcedores comemoram vitória do Brasil em bares lotados em Porto Alegre; veja vídeo  

A bola rolou a partir das 21h30min, mas duas horas antes da partida começar o público presente no Gaúcha Sports Bar. Gabriela Ferreira / Agência RBS

Sexta-feira sempre pede uma boa confraternização com amigos e família. Neste 19 de junho, em especial, os encontros tem um motivo especial: o jogo entre Brasil e Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira enfim desencantou e goleou o país caribenho por 3 a 0 e agora é líder do Grupo C.

Em Porto Alegre, torcedores lotaram bares para torcer pelo Brasil. A reportagem de Zero Hora esteve no Gaúcha Sports Bar e no projeto Ginga para acompanhar a partida e registrar a comemoração dos porto-alegrenses. Veja tudo no vídeo abaixo.

Confiança

A bola rolou a partir das 21h30min, mas duas horas antes da partida começar, o público presente no Gaúcha Sports Bar, no Viva Open Mall, já estava em clima de Copa.

Os amigos Bernardo e Enzo, 19 anos, chegaram cedo para pegar um bom lugar. As expectativas para o jogo não poderiam ser melhores:

— O Brasil vai ganhar hoje, com certeza. Pelo que eu estou vendo da Copa, vai ser difícil, mas tem que torcer. Na última Copa, a Argentina começou mal e no final deu Argentina. Vamos torcer pra esse ano acontecer isso com o Brasil — disse Enzo ao Gaúcha na Copa, no Youtube de Gaúcha Esportes.

— Acho que é possível (o hexa), acho que está uma Copa bem competitiva, até as seleções mais fracas estão conseguindo competir. Mas acho que dá pro Brasil, não tem ninguém que despontou ainda, então dá pra ganhar — avaliou Bernardo.

Festa e futebol

Projeto Ginga ocorre no Cais Mauá . Vitória Nascimento / Agência RBS

Do outro lado da cidade, no Cais Mauá, o projeto Ginga preparou uma festa especial para os torcedores acompanharem o jogo e curtirem a noite. Entre as centenas de pessoas presentes, a aposta foi de vitória do Brasil com placar largo.

Acompanhe a repercussão de Brasil 3x0 Haiti em GZH e no perfil de Gaúcha Esportes no Instagram.

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