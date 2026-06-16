Por que o patch na camisa do Brasil na Copa do Mundo é dourado?

Patch de campeão do mundo na manga direita da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF

Quem está atento aos uniformes da Copa do Mundo de 2026 certamente reparou em um detalhe nos uniformes de algumas seleções. O Brasil, na estreia contra Marrocos, tinha um patch dourado com o símbolo do Mundial em uma das mangas.

Isso não é exclusividade da Seleção Brasileira, e sim dos países que são campeões do torneio. Alemanha, Espanha, Uruguai, França, Argentina e Inglaterra são as outras seleções que utilizarão o patch na Copa.

Para as demais equipes, os uniformes terão o símbolo do Mundial, mas em duas cores: preto ou branco, dependendo da cor principal do uniforme. O objetivo é criar um contraste.

A única campeã mundial que não está na Copa de 2026 é a Itália, que não se classificou. A tetracampeã foi eliminada na repescagem para a Bósnia e Herzegovina.