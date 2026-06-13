Por que Neymar não foi relacionado contra o Marrocos? Veja a situação do jogador 

Ainda não foi neste sábado (13), na estreia do Brasil na Copa do Mundo, que o atacante Neymar foi relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti.
O camisa 10 segue se recuperando de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, que o tirou dos gramados desde 17 de maio. Ainda que esteja de fora do jogo contra Marrocos, Neymar está no Metlife Stadium, em Nova Jersey, junto com a delegação brasileira.
Conforme informações da TV Globo, ele sentará no banco de reservas ao lado dos companheiros que não serão titulares neste sábado.
A expectativa da comissão técnica da Seleção Brasileira é de que o jogador do Santos seja relacionado para a partida contra o Haiti, no dia 19, pela segunda rodada do Grupo C.
— Neymar está trabalhando duro para estar em forma, esperamos que ele possa voltar a treinar na semana que vem. Quando nós o convocamos, não o convocamos somente pela qualidade dele como jogador, que são inquestionáveis, mas também pela experiência dele — disse Ancelotti.
O camisa 10 disputará sua quarta Copa do Mundo. Em 2014, se lesionou antes da semifinal contra a Alemanha. Em 2018 e 2022, esteve presente nas eliminações nas quartas, contra Bélgica e Croácia, respectivamente.
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