Copa do Mundo

Sem confiança?
Notícia

Por que não joga? Os bastidores da situação de Endrick com Ancelotti na Seleção Brasileira 

Atacante de 19 anos do Real Madrid não foi utilizado na estreia contra o Marrocos, no sábado (13)

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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