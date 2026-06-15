Por que Lamine Yamal não foi titular na estreia da Espanha

Com apenas 18 anos, Lamine Yamal é a principal estrela da seleção espanhola, e a ausência do jogador nos 11 titulares para a estreia da Espanha na Copa do Mundo, diante de Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), levantou dúvidas entre os torcedores. Ele entrou no jogo aos 25 do segundo tempo, no lugar de Gavi.
O motivo por trás da ausência do jovem astro entre os titulares é uma lesão muscular na coxa esquerda. O problema físico ocorreu no dia 22 de abril. Pouco antes do intervalo de uma partida do Barcelona contra o Celta, Yamal caiu no chão durante a comemoração de um gol de pênalti e teve que ser substituído. Essa foi sua última partida antes do início da Copa do Mundo.
Na atual temporada, o jogador entrou em campo 28 vezes entre Barcelona e seleção espanhola, marcou 16 gols e deu 11 assistências.
Campeã pela primeira vez em 2010, a Espanha está no Grupo H da Copa, junto de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Os próximos confrontos serão dia 21 e 26, contra os árabes e uruguaios, respectivamente.
Copa do Mundo 2026
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