Por que jogador da Suécia não vibrou ao fazer gol contra a Tunísia

Yasin Ayari foi o responsável por abrir o placar para a Suécia sobre a Tunísia em duelo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Neste domingo (14), o jogador de Brighton, da Inglaterra, marcou um belo gol aos sete minutos de jogo e, ao invés de comemorar com vontade e exalar felicidade, Ayari levantou os dois braços em sinal de respeito e não celebrou o feito.
O motivo por trás do ato de Ayari está no nascimento de seu pai, Abdelaziz Ayari, que é tunisiano e, por isso, não comemorou ao marcar contra o a federação de nascença do familiar.
Apesar de seu pai ter nascido na Tunísia e sua mãe, Amina, ser marroquina, Ayari nasceu na cidade de Solna, região metropolitana de Estocolmo, na Suécia.
Ayari tem 22 anos e atua no Brighton desde janeiro de 2023. O jogador, no entanto, foi empestado pelo clube inglês em duas oportunidades, acumulando passagens por Coventry City e Blackburn.
Na última temporada, o meio-campista disputou 32 partidas e anotou quatro gols e três assistências.
No futebol sueco, Ayari passou pela AIK, clube que acumulou passagens por categorias de base e iniciou sua trajetória no profissional.
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