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Por que a Fifa proibiu perguntas em espanhol nas entrevistas coletivas de Brasil X Marrocos

Em Copas do Mundo, a entidade tradicionalmente disponibiliza traduções apenas em inglês e nos idiomas das seleções envolvidas no jogo

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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