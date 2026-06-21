Por que a Fifa adota protocolo diferente com a bandeira da Arábia Saudita na Copa do Mundo

Bandeira saudita suspensa na estreia contra o Uruguai. MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No protocolo pré-jogo estipulado pela Fifa na Copa do Mundo, as bandeiras dos países são estendidas no gramado no momento da entrada dos jogadores no campo e durante a execução dos hinos. A exceção ocorre nas partidas da Arábia Saudita.

Na estreia dos sauditas contra o Uruguai, e no duelo contra a Espanha neste domingo (21), a bandeira do país ficou suspensa, sem tocar o chão.

O motivo está na tradição religiosa. A bandeira da Arábia Saudita tem estampada a Shahada, declaração islãmica de fé, considerada um dos pilares da religião.

De acordo com as regras, a bandeira saudita não pode tocar qualquer superfície abaixo dela, como o chão ou a água.