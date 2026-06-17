Copa do Mundo

"26+1" 
Notícia

Por CR7 e pela memória de Diogo Jota, geração de ouro de Portugal estreia em busca de título inédito da Copa do Mundo

Europeus, que estão entre os favoritos, enfrentam a República Democrática do Congo nesta quarta-feira 

Nicholas Lyra

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