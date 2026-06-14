Ponto histórico, estreia abaixo e vitória surpreendente: veja como foi terceiro dia da Copa do Mundo

Escoceses levaram a melhor sobre haitianos no sábado (13) FRANCK FIFE / AFP

Não foi como a torcida esperava, mas o terceiro dia da Copa do Mundo marcou a estreia da Seleção Brasileira na competição. Em Nova Jersey, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 com o Marrocos, pelo Grupo C, em uma atuação abaixo das expectativas. Na outra partida da chave, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança.

O sábado (13) também teve o empate por 1 a 1 entre Suíça e Catar, pelo Grupo B. E, para a surpresa de muitos, o terceiro dia de jogos terminou com a vitória da Austrália sobre a Turquia por 2 a 0, pelo Grupo D.

A seguir, confira um resumo dos jogos, com os principais destaques.

Ponto histórico catari

Foi o primeiro ponto conquistado do Catar em Mundiais. EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Catar e Suíça empataram por 1 a 1 no sábado (13), pelo Grupo B da Copa do Mundo, em um jogo de amplo domínio suíço que terminou com final dramático. Os europeus controlaram a partida, criaram diversas chances e abriram o placar com Embolo, de pênalti, mas desperdiçaram oportunidades de ampliar e viram o rival crescer no segundo tempo.

Nos acréscimos, Khoukhi marcou de cabeça e garantiu o empate histórico para o Catar, deixando a chave totalmente equilibrada após a primeira rodada. Foi o primeiro ponto conquistado pelo Catar em Mundiais.

Vini salva o Brasil

Na etapa final, o jogo caiu de intensidade. MAURO PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira estreou na Copa também com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, em Nova Jersey, em uma atuação abaixo do esperado. Nervosa no início, a equipe de Carlo Ancelotti foi dominada e saiu atrás com gol de Saibari, mas reagiu ainda no primeiro tempo com um lance individual de Vini Jr., que deixou tudo igual.

Na etapa final, o jogo caiu de intensidade e teve poucas chances, com a Seleção Brasileira encontrando dificuldades para criar e confirmando a impressão de um desempenho irregular diante de um adversário organizado.

Vitória escocesa

O gol decisivo saiu após uma falha da defesa do país da América Central. FRANCK FIFE / AFP

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 em um jogo muito equilibrado, no qual teve maior controle da posse de bola e criou as chances mais perigosas, enquanto os haitianos apostaram na organização defensiva e nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para finalizar.

O gol decisivo saiu após uma falha da defesa do país da América Central, e apesar da reação no fim, os caribenhos não conseguiram empatar, garantindo assim a vitória mínima dos escoceses. O gol da vitória escocesa foi marcado por John McGinn, ainda no primeiro tempo.

Vitória surpreendente da Austrália

Metcalfe marcou o segundo gol da Austrália. RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os australianos conquistaram uma grande vitória em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, surpreendendo muitos. Com poucas chances, mas eficiência, venceram a Turquia por 2 a 0, em Vancouver, no Canadá.

Aos 20 anos, o jovem atacante Nestory Irankunda abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, a Austrália ampliou com um gol de Metcalfe. A Turquia teve mais posse de bola, mas parou nas boas defesas do goleiro Beach.