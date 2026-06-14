Ponto histórico, estreia abaixo e vitória surpreendente: veja como foi terceiro dia da Copa do Mundo

Não foi como a torcida esperava, mas o terceiro dia da Copa do Mundo marcou a estreia da Seleção Brasileira na competição. Em Nova Jersey, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 com o Marrocos, pelo Grupo C, em uma atuação abaixo das expectativas. Na outra partida da chave, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança.
O sábado (13) também teve o empate por 1 a 1 entre Suíça e Catar, pelo Grupo B. E, para a surpresa de muitos, o terceiro dia de jogos terminou com a vitória da Austrália sobre a Turquia por 2 a 0, pelo Grupo D.
A seguir, confira um resumo dos jogos, com os principais destaques.
Ponto histórico catari
Catar e Suíça empataram por 1 a 1 no sábado (13), pelo Grupo B da Copa do Mundo, em um jogo de amplo domínio suíço que terminou com final dramático. Os europeus controlaram a partida, criaram diversas chances e abriram o placar com Embolo, de pênalti, mas desperdiçaram oportunidades de ampliar e viram o rival crescer no segundo tempo.
Nos acréscimos, Khoukhi marcou de cabeça e garantiu o empate histórico para o Catar, deixando a chave totalmente equilibrada após a primeira rodada. Foi o primeiro ponto conquistado pelo Catar em Mundiais.
Vini salva o Brasil
A Seleção Brasileira estreou na Copa também com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, em Nova Jersey, em uma atuação abaixo do esperado. Nervosa no início, a equipe de Carlo Ancelotti foi dominada e saiu atrás com gol de Saibari, mas reagiu ainda no primeiro tempo com um lance individual de Vini Jr., que deixou tudo igual.
Na etapa final, o jogo caiu de intensidade e teve poucas chances, com a Seleção Brasileira encontrando dificuldades para criar e confirmando a impressão de um desempenho irregular diante de um adversário organizado.
Vitória escocesa
A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 em um jogo muito equilibrado, no qual teve maior controle da posse de bola e criou as chances mais perigosas, enquanto os haitianos apostaram na organização defensiva e nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para finalizar.
O gol decisivo saiu após uma falha da defesa do país da América Central, e apesar da reação no fim, os caribenhos não conseguiram empatar, garantindo assim a vitória mínima dos escoceses. O gol da vitória escocesa foi marcado por John McGinn, ainda no primeiro tempo.
Vitória surpreendente da Austrália
Os australianos conquistaram uma grande vitória em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, surpreendendo muitos. Com poucas chances, mas eficiência, venceram a Turquia por 2 a 0, em Vancouver, no Canadá.
Aos 20 anos, o jovem atacante Nestory Irankunda abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, a Austrália ampliou com um gol de Metcalfe. A Turquia teve mais posse de bola, mas parou nas boas defesas do goleiro Beach.
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