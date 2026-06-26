Trabalho de Bielsa no Uruguai é contestado. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Depois de empatar com Arábia Saudita e Cabo Verde, o vestiário do Uruguai durante a Copa do Mundo não é dos melhores. De acordo com o rádio El Espectador Deportes, de Montevidéu, a contestação ao trabalho do técnico Marcelo Bielsa tem ganhado força inclusive entre os jogadores.

Um grupo formado por Sergio Rochet, goleiro do Inter, Federico Valverde, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur reclamou da carga de trabalho imposta por Bielsa e pediu uma mudança na postura da equipe no jogo decisivo contra a Espanha nesta sexta-feira (26).

Ainda conforme a rádio, Bielsa se defendeu e reforçou o desejo de atuar de forma espelhada contra os espanhóis, ao invés de focar nos contra-ataques, como desejavam os atletas.

O treinador argentino também externou que sentia um descontentamento por parte do elenco desde o anúncio de que Luis Suárez e Nahitan Nández ficariam de fora do Mundial.

As polêmicas de Bielsa

Conhecido como um dos técnicos mais inventivos do século 21, Bielsa acumula problemas de relacionamento ao longo da carreira. Recentemente, admitiu que não consegue manter uma boa convivência com os comandados.

— Eu sempre digo uma coisa. Eu sou tóxico. Se relacionar comigo piora quem está comigo. Existem pessoas tóxicas, que só veem erro, que vivem corrigindo, que exigem, que nunca estão satisfeitas e que só falam de trabalho. Eu vivo isso como um karma, entende? — resumiu.